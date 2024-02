⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na primeira etapa, o Flamengo não tomou conhecimento do adversário e abriu o placar cedo com Luiz Araújo recebendo uma bola na entrada da área e finalizando rasteiro para estufar as redes. No ataque seguinte, Cebolinha fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Pedro, que ampliou o marcador. A equipe de Tite criou muitas oportunidades para fazer mais gols, mas não aproveitou as chances.



No segundo tempo, o Rubro-Negro diminuiu a intensidade, mas não sofreu contra o Boavista. Pedro desperdiçou um pênalti marcado com o auxílio do VAR, mas Arrascaeta fez um golaço após jogada individual. Na reta final, o camisa 14 foi acionado pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para dar números finais ao duelo.