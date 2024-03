Saiba se o Flamengo conta com Gabigol para a Libertadores 2024

Gabigol está presente na lista de inscritos do Flamengo para a fase de grupos da Libertadores (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 18:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Libertadores 2024 com o nome de Gabigol presente. Apesar da condenação do atacante por conta de uma tentativa de fraude em exame antidoping, o clube conta com o seu camisa 10.

O Rubro-Negro inicia sua jornada na competição continental na próxima terça-feira (2) e encerra sua participação na fase de grupos no dia 28 de maio. Nesse período, o clube confia na absolvição de seu jogador.

Segundo o Manuel de Clubes da Libertadores, o Flamengo poderá realizar substituições em relação a primeira lista de inscritos a partir das oitavas de final caso avance na fase de grupos. Caso o tema envolvendo a condenação de Gabigol ainda não tenha tido solução, o clube pode optar por cortá-lo.

O Rubro-Negro atua junto da defesa do atacante na Corte Arbitral do Esporte para reverter a decisão do Tribunal de Justiça Antidopagem, que condenou o atleta por cinco votos a quatro.