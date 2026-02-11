Especialista: números de Rossi em pênaltis com a camisa do Flamengo impressionam

Erick Pulgar e Cebolinha fizeram os gols do Flamengo contra o Vitória no triunfo por 2 a 1. Entretanto, os três pontos nesta terça-feira (10) só foram possíveis uma vez que Rossi foi fundamental embaixo das traves. O goleiro argentino defendeu a cobrança do atacante Renato Kayzer, garantindo os três pontos fora de casa.

continua após a publicidade

Essa foi a quinta defesa de Rossi em 12 pênaltis que o Flamengo sofreu no Brasileirão com ele no gol, além de uma bola para fora. Ou seja, um aproveitamento de 50%.

🥅 12 enfrentados

⚽️ 5 gols sofridos

❎ 6 defendidos (!)

❌ 1 para fora

📊 50% pênaltis defendidos (!)

Em 150 partidas pelo Flamengo, Rossi, em 26 cobranças de pênaltis, foi vazado 14 vezes. Ou seja, um aproveitamento de 54% dos cobradores diante do goleiro. Diante deste cenário, foram 10 defesas, além de uma bola na trave.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Elogios de Filipe Luís para Rossi, técnico do Flamengo

Após a partida no Barradão, Filipe Luís não elogiou apenas a defesa de Rossi, mas também o momento do goleiro com a camisa rubro-negra.

- O Rossi vive um momento extraordinário. Fez uma temporada incrível no ano passado, jogou praticamente todos os jogos. Um grande momento. Se espera que o goleiro faça o simples, o seguro. Mas quando se tem uma atuação dessa, precisamos destacar - disse Filipe Luís.

Rossi pegou seis dos últimos sete pênaltis que enfrentou no Brasileirão

Almada - Botafogo 4 x 1 Flamengo (Brasileirão 2024) ✅ Ganso - Flamengo 0 x 2 Fluminense (Brasileirão 2024) ✅ Gabigol - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão 2025) ✅ Piquerez - Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025) ✅ Tiago Volpi - Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileirão 2025) ❌ Yuri Alberto (Brasileirão 2025) - Corinthians 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025) ✅ Renato Kayzer - Vitória 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2026) ✅

Rossi em ação durante Vitória x Flamengo (Foto: Marcio Jose/AGIF/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.