Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha pelo Flamengo: ‘Vou classificar’

Filipe Luís destacou a volta por cima de Rossi durante a classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores nesta quinta-feira (25). O goleiro, que falhou no gol que deu a vitória por 1 a 0 ao Estudiantes no tempo regulamentar, brilhou nos pênaltis defendendo duas cobranças. Em entrevista coletiva após o jogo no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), o técnico rubro-negro valorizou o argentino.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo, Palmeiras… Veja quando serão as semifinais da Libertadores

— O Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: "Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora" — revelou o treinador.

— Eu acreditei e por sorte ele fez duas grandes defesas e conseguimos passar. Mas é importante que, sempre penso assim, quando um jogador erra, analisar o erro, não se esconder do erro, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lance. Porque, para mim, só as correções e o trabalho em cima do que você errou é o que faz você evoluir e melhorar. Mas ele tem a confiança de todos nós — concluiu.

continua após a publicidade

O Flamengo enfrentará o Racing, também da Argentina, na semifinal da competição sul-americana. A equipe rubro-negra volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), e visita o Corinthians na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Rossi foi decisivo em classificação do Flamengo na Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real