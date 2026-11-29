Com o futuro de Leonardo Jardim no comando técnico do Flamengo em aberto, nomes de outros treinadores foram ligados ao clube nos últimos dias. Um deles foi Rogério Ceni, campeão brasileiro pelo Rubro-Negro em 2020. No entanto, segundo o ex-goleiro, atualmente à frente do Bahia, não há nenhum tipo de contato para 2027.

Após a vitória do Tricolor diante do Botafogo, no sábado, Ceni reafirmou seu carinho pelo Flamengo, mas garantiu que seu foco para a próxima temporada está no Bahia.

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— O Flamengo é um clube fantástico de se trabalhar. Foram oito meses de trabalho lá e três títulos. Foi uma experiência muito grande pra gente, principalmente depois de grandes clubes como São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro. Tenho contrato para o ano que vem com o Bahia e não tenho contato com o Flamengo. Minha preparação é para a próxima temporada no Bahia — disse o treinador.

Rogério Ceni durante passagem pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Cenário entre Flamengo e Jardim

A situação do técnico é uma das principais pendências do planejamento rubro-negro para 2027. Embora tenha contrato até dezembro do próximo ano, o vínculo prevê uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Após a conquista do Brasileirão, Jardim também evitou garantir sua permanência.

Na ocasião, o português explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes. Dessa forma, mesmo com o título brasileiro, a continuidade do treinador ainda precisa ser discutida com a diretoria.

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Números de Leonardo Jardim no Flamengo

Enquanto a definição sobre o futuro não acontece, Jardim segue à frente da equipe e apresenta números expressivos desde que assumiu o comando rubro-negro. Em 47 partidas, o treinador soma 31 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento é de 74,5%.

No período, o Flamengo marcou 89 gols e sofreu 35. A equipe também criou 157 grandes chances, média de 3,3 por jogo, e cedeu 58 aos adversários. Com 57% de posse de bola, o time precisa de 8,5 finalizações para balançar as redes e sofre um gol a cada 15,5 tentativas dos rivais.

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