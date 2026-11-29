O Flamengo entra em campo neste domingo (29), contra o Coritiba, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com o título já assegurado. Para Leonardo Jardim, porém, os últimos compromissos da temporada também representam a oportunidade de ampliar os bons números construídos à frente da equipe. Campeão nacional, o treinador português ainda tem o futuro indefinido e pode estar na reta final de seu trabalho no clube.

A situação do técnico é uma das principais pendências do planejamento rubro-negro para 2027. Embora tenha contrato até dezembro do próximo ano, o vínculo prevê uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. Após a conquista do Brasileirão, Jardim também evitou garantir sua permanência.

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Na ocasião, o português explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, caso exista interesse das duas partes. Dessa forma, mesmo com o título brasileiro, a continuidade do treinador ainda precisa ser discutida com a diretoria.

Números de Leonardo Jardim no Flamengo

Enquanto a definição sobre o futuro não acontece, Jardim segue à frente da equipe e tem números expressivos desde que assumiu o comando rubro-negro. Em 47 partidas, o treinador soma 31 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento é de 74,5%.

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No período, o Flamengo marcou 89 gols e sofreu 35. A equipe também criou 157 grandes chances, média de 3,3 por jogo, e cedeu 58 aos adversários. Com 57% de posse de bola, o time precisa de 8,5 finalizações para balançar as redes e sofre um gol a cada 15,5 tentativas dos rivais.

Leonardo Jardim em Palmeiras x Flamengo (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Os números mostram o desempenho da equipe durante o trabalho do português, que conquistou o Campeonato Brasileiro e agora busca fechar a temporada com mais resultados positivos. Contra o Coritiba, terá a primeira de duas oportunidades para ampliar essas marcas.

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