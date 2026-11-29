Com o título brasileiro já garantido, o Flamengo entra na reta final da competição com um objetivo individual em evidência: colocar Pedro no topo da artilharia. O atacante terá as duas últimas rodadas para tentar ultrapassar Viveros, do Athletico, e conquistar pela primeira vez o posto de goleador do Campeonato Brasileiro. A primeira oportunidade será neste domingo, contra o Coritiba, fora de casa.

Suspensão de Viveros abre espaço para Pedro

A disputa está aberta. Viveros lidera a artilharia com 21 gols, enquanto Pedro aparece logo atrás, com 20. A diferença de apenas uma bola na rede coloca o camisa 9 rubro-negro em condições de brigar pela liderança, especialmente diante da ausência do athleticano nas próximas partidas.

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Viveros foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por três jogos após um pisão em Cuiabano, do Vasco. Com isso, só voltará na última rodada, diante do São Paulo. O cenário abre espaço para Pedro tentar assumir a liderança.

Além do compromisso contra o Coritiba, o centroavante terá a última rodada, diante da Chapecoense, para buscar os gols. A partida também marcará a entrega da taça do Campeonato Brasileiro ao Flamengo, o que pode dar um significado ainda maior à conquista individual.

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A artilharia seria uma forma especial de coroar a temporada de Pedro. O atacante conviveu com críticas e cobranças ao longo do ano, mas manteve sua importância no elenco e seguiu balançando as redes. Depois de momentos de oscilação, voltou a ganhar protagonismo na reta final e chega às últimas rodadas com a possibilidade de transformar a recuperação em uma marca histórica na carreira.

Apoio de Leonardo Jardim

A busca pela artilharia também ganhou o apoio público de Leonardo Jardim. Após o empate com o Palmeiras, que confirmou o título brasileiro do Flamengo, o treinador destacou que o grupo quer ajudar Pedro a alcançar o objetivo individual nesta reta final da competição.

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— É o que falta para nós, vamos tentar ajudar o Pedro — disse o técnico.

Pedro comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Apesar de já ter terminado no topo da artilharia de outras competições, Pedro nunca foi o goleador do Brasileirão. O camisa 9 já conquistou o posto na Libertadores de 2022, na Copa do Brasil de 2023, na Copa Intercontinental de 2022 e em duas edições do Campeonato Carioca, em 2024 e 2026.

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Conversas por renovação de contrato

Enquanto busca a artilharia, Pedro também tem o futuro em pauta no Flamengo. O diretor de futebol, José Boto, confirmou que o clube iniciou as tratativas para renovar o contrato do centroavante. Segundo o dirigente, uma proposta foi apresentada, mas o jogador pediu para que as conversas fossem retomadas neste momento.

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— Com o Pedro começamos as tratativas, fizemos uma proposta, pedimos uma contraproposta caso não aceitasse, e ele pediu para conversarmos só agora. O Léo (Pereira) também fizemos uma proposta, ele fez a contraproposta, e agora estamos naquilo que é normal. É vontade deles ficar, e a do Flamengo que eles fiquem — afirmou Boto à "Espn".

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