Rodolfo Landim revela por que Jorge Jesus não voltou ao Flamengo; veja

Landim ao lado de Jorge Jesus após a conquista do Brasileirão de 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim participou do podcast "Benja Me Mucho", no YouTube, e falou sobre o técnico Jorge Jesus. Questionado pelo apresentador Benjamin Back sobre um possível retorno do português, o mandatário do Rubro-Negro afirmou que já tentou a volta do comandante "várias vezes".

➡️ Jornal espanhol enaltece Gabigol, do Flamengo: ‘Rei das Finais’

- Várias vezes eu mandei ir atrás dele para ver se ele voltava. Nunca casou o momento dele estar disponível com o Flamengo estar precisando de treinador. Eu traria de volta. Só ia, provavelmente, negociar uma multa contratual dos dois lados maior do que a negociada quando ele fechou conosco - disse Landim, acrescentando:

- Se ele fala pra gente que vai embora, eu ia ter um período enorme para poder me programar, mesmo com as dificuldades da Covid e tudo, ia ter para me planejar - completou Landim, sobre a saída do técnico.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jorge Jesus é um dos principais técnicos da história do Flamengo, tendo conquistado Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Contratado em junho de 2019, o treinador deixou o clube um ano depois para retornar ao Benfica. Atualmente, o português comanda o Al-Hilal.