Se por um lado a diretoria estará viajando em busca de informações sobre a Sociedade Anônima do Futebol, por outro, o elenco do Flamengo entrará em campo para enfrentar o Atlético-MG, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Independência, às 21h (horário de Brasília).