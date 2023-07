O Flamengo fechou a lista dos 50 jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O prazo final para enviar a relação à Conmebol era este sábado (29).



Ao todo, o clube realizou cinco mudanças na lista - o máximo permitido nesta etapa do torneio. As principais novidades são Agustín Rossi, Luiz Araújo e Allan, contratados nesta janela de transferências.



+ Dirigentes do Flamengo embarcam rumo aos EUA para reuniões sobre SAF