Restaurante favorito de Maradona é parada obrigatória antes de Racing x Flamengo; conheça o La Brigada

BUENOS AIRES (ARG) - Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida será no El Cilindro, em Avellaneda. Os rubro-negros que viajarem para a Argentina assistir ao jogo podem ter a chance de mergulhar na cultura futebolística de Buenos Aires. Afinal, o restaurante "La Brigada", que roubou o coração de Diego Armando Maradona, fica próximo ao palco da partida. O Lance! esteve no local e vai mostrar detalhes da gastronomia e de um acervo mais que especial.

Ao abrir o cardápio do La Brigada, encontra-se a foto de ninguém menos que Maradona, que morreu em novembro de 2020, vítima de insuficiência cardíaca. Essa foi uma das homenagens que os responsáveis pelo estabelecimento encontraram para fazer uma honrosa menção ao grande nome do futebol argentino, que sempre demonstrou muito afeto ao visitar o restaurante.

Cardápio do restaurante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Com um menu variado de carnes e massas, o La Brigada, no bairro de San Telmo, é o lugar ideal para os amantes do futebol, principalmente aqueles que gostam das raízes sul-americanas. Esse foi o lugar escolhido não só por Diego Armando Maradona, mas também por Lionel Messi.

Na década de 90, Maradona se encantou pelo bife de chouriço, acompanhado de papas fritas, como são chamadas as batatas fritas na Argentina. O jogador sempre demonstrou muito carinho pelo estabelecimento e, por diversas vezes, foi ao local com camisas autografadas e outras lembranças para o museu do restaurante.

Diego Maradona é homenageado em cardápio de restaurante em Buenos Aires Lucas Bayer / Lance!



























A reportagem do Lance! conversou com alguns funcionários do local, todos encantados sempre pela forma que Diego Armando Maradona os tratou. Segundo eles, o ídolo argentino se sentia em casa e sempre demonstrou isso em suas visitas.

Quadro assinado por Maradona (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Acervo especial

O restaurante não conta apenas com grandes pratos da gastronomia, mas também com itens especiais do mundo da bola. Camisas de clubes de diversos países, bandeiras, roupas e outros apetrechos caracterizam o cenário, deixando ainda mais atrativo para quem é apaixonado pelo esporte.

Em um dos espaços, a camisa do Flamengo está ao lado do uniforme da LDU, do Equador, que venceu o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de vida da semifinal da Libertadores. Assim, o fato curioso é que os times, neste momento, estão classificados para a grande decisão que acontecerá em Lima, no Peru. Ambas as equipes entram em campo no meio da semana para definir quem ficará com a vaga.

Camisas de Flamengo e LDU (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quadro com foto de Pelé

Um cantinho do La Brigada conta com uma homenagem para Pelé, grande amigo de Maradona. Na imagem, o Rei do Futebol está ao lado do lutador Muhammad Ali. O registro conta com a assinatura de Pelé.

Maradona restaurante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Distância do restaurante para o estádio do Racing

O La Brigada fica muito próximo do El Cilindro, palco de Racing x Flamengo. A distância entre os lugares é de 6.9 km, que de carro daria cerca de 14 minutos. Ou seja, um ótimo programa para quem quer, no dia ou véspera do jogo, comer uma carne argentina e já entrar no clima da decisão.

Jogo de volta entre Flamengo e Racing

O Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 no Rio de Janeiro, em partida com fortes emoções no Maracanã. Com o resultado, o time rubro-negro se classifica para a próxima fase até mesmo com empate nesta quarta. Em caso de derrota pelo placar mínimo, a decisão vai para os pênaltis. Para os rubro-negros, o ideal é que não aconteça o mesmo que aconteceu na partida contra o Estudiantes, nas quartas de final. Na ocasião, perdeu por 1 a 0, após vencer por 2 a 1 no Rio de Janeiro, e precisou se garantir nos pênaltis.

Taças com os campeões da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira as fotos do "La Brigada"

Cachecóis de clubes de futebol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Camisa da Argentina com o autógrafo de Maradona (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

