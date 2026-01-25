menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Relacionados: Flamengo tem desfalques importantes para o clássico com o Fluminense

Equipes se enfrentam neste domingo

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
16:12
Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís terá desfalques importantes para o clássico do Flamengo com o Fluminense neste domingo (25). Horas antes da partida no Maracanã, às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados. Assim como na vitória contra o Vasco, Jorginho e Arrascaeta não ficam à disposição.

continua após a publicidade

Arrascaeta segue fora por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O meia está sendo preparado para atuar quando estiver em suas plenas condições físicas. A expectativa é que ele vá para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, pela primeira rodada do Brasileirão.

Já Jorginho fica fora por conta de um procedimento dentário, que aconteceu na última semana. O jogador participou apenas de uma atividade antes do clássico deste domingo. Ele também deve ser relacionado para o jogo contra o São Paulo.

continua após a publicidade

Quem completa a lista de desfalques é Ayrton Lucas, que também ficou fora contra o Vasco.

Andrew pode estrar pelo Flamengo

A novidade na lista de relacionados do Flamengo é o goleiro Andrew. Recém-contratado, ele vem treinando com o grupo e pode estrear com a camisa rubro-negra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅Ficha técnica
Fluminense x Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

⚽ Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias