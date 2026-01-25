Relacionados: Flamengo tem desfalques importantes para o clássico com o Fluminense

O técnico Filipe Luís terá desfalques importantes para o clássico do Flamengo com o Fluminense neste domingo (25). Horas antes da partida no Maracanã, às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados. Assim como na vitória contra o Vasco, Jorginho e Arrascaeta não ficam à disposição.

continua após a publicidade

Arrascaeta segue fora por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O meia está sendo preparado para atuar quando estiver em suas plenas condições físicas. A expectativa é que ele vá para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, pela primeira rodada do Brasileirão.

Já Jorginho fica fora por conta de um procedimento dentário, que aconteceu na última semana. O jogador participou apenas de uma atividade antes do clássico deste domingo. Ele também deve ser relacionado para o jogo contra o São Paulo.

continua após a publicidade

Quem completa a lista de desfalques é Ayrton Lucas, que também ficou fora contra o Vasco.

Andrew pode estrar pelo Flamengo

A novidade na lista de relacionados do Flamengo é o goleiro Andrew. Recém-contratado, ele vem treinando com o grupo e pode estrear com a camisa rubro-negra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅Ficha técnica

Fluminense x Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

⚽ Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.