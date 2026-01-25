Relacionados: Flamengo tem desfalques importantes para o clássico com o Fluminense
Equipes se enfrentam neste domingo
O técnico Filipe Luís terá desfalques importantes para o clássico do Flamengo com o Fluminense neste domingo (25). Horas antes da partida no Maracanã, às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro divulgou a lista de relacionados. Assim como na vitória contra o Vasco, Jorginho e Arrascaeta não ficam à disposição.
Arrascaeta segue fora por conta do planejamento da comissão técnica para o camisa 10. O meia está sendo preparado para atuar quando estiver em suas plenas condições físicas. A expectativa é que ele vá para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, pela primeira rodada do Brasileirão.
Já Jorginho fica fora por conta de um procedimento dentário, que aconteceu na última semana. O jogador participou apenas de uma atividade antes do clássico deste domingo. Ele também deve ser relacionado para o jogo contra o São Paulo.
Quem completa a lista de desfalques é Ayrton Lucas, que também ficou fora contra o Vasco.
Andrew pode estrar pelo Flamengo
A novidade na lista de relacionados do Flamengo é o goleiro Andrew. Recém-contratado, ele vem treinando com o grupo e pode estrear com a camisa rubro-negra.
✅Ficha técnica
Fluminense x Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
⚽ Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Everaldo).
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.
