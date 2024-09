Reforço do Flamengo, Plata sonha em marcar gol no Maracanã: ‘Vai ser um dia especial’

Foto: Lucas Gomes/ Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo reforço do Flamengo, Gonzalo Plata foi apresentado, nesta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu. Durante a entrevista coletiva, o jogador falou de seus sonhos e expectativas com a camisa do Rubro-Negro, imaginando o momento do primeiro gol no Maracanã e na participações em finais com a camisa do novo clube.

- Já vi muitos vídeos do que pode fazer o Flamengo em finais de Libertadores e em finais de copas no Maracanã. Só vendo o vídeo, já fico arrepiado, me imagino estar lá com todos gritando, cantando, poder fazer um gol e que todos gritem. A verdade é que vai ser um dia muito especial para mim - revelou o jogador.

O ponta está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já iniciou os treinamentos com o elenco na última semana. Sem ter sido convocado na Data Fifa, Plata teve um período maior para conhecer Tite e seus novos companheiros.