Tite tem dor de cabeça para pensar no meio-campo do Flamengo na semana

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com muitos desfalques desde o início da Data Fifa nos treinos, Tite tem uma dor de cabeça para pensar no meio de campo do Flamengo que enfrentará o Bahia. O confronto está marcado para quinta-feira (12), no Maracanã.

Atualmente, o comandante não conta com Arrascaeta, que segue se recuperando de lesão e deve ser preservado visando a Libertadores. A presença de De La Cruz também é incerta também por conta de um problema muscular.

O tratamento do camisa 18 previa uma recuperação entre duas a três semanas, o que faz com que talvez chegue no limite para encara o Bahia. Em meio a uma maratona de jogos, Tite pode optar por preservá-lo e evitar o risco de uma nova lesão.

Além dos uruguaios, o Flamengo conta com dois atletas do setor convocados: Gerson e Pulgar. O chileno sofreu um problema muscular no treino e não entrou em campo na derrota para a Argentina. É preciso entender a condição do volante com menos de uma semana para a decisão.

Por outro lado, o brasileiro jogou por cerca de 30 minutos na equipe de Dorival Júnior diante do Equador e pode voltar a ser uma opção contra o Paraguai a dois dias do jogo com o Bahia. Além de torcer para que o atleta não se lesione, o Flamengo deve monitorar se Gerson chegará em boas condições.

Opções do treinador

Em meio aos problemas e as dúvidas, Tite conta com o reforço de Carlos Alcaraz para o setor. Embora tenha sido expulso contra o Corinthians em sua estreia no Brasileirão, o argentino está disponível para atuar na Copa do Brasil e demonstrou boas valências em sua primeira partida.

Caso queira manter a estrutura do time nos últimos jogos, o treinador pode optar pela manutenção de Léo Ortiz como volante, além das presenças do argentino e de Gerson. A outra vaga estaria pendente da situação de atletas que se recuperam de lesões, mas Allan e jovens da base surgem como possíveis escolhas.

Além disso, o comandante pode optar pela utilização de menos peças no setor de meio-campo e uma formação mais ofensiva com três atacantes. Além de Luiz Araújo, o elenco conta com Gonzalo Plata e Bruno Henrique como opções.