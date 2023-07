Sampaoli também comentou sobre as mudanças táticas feitas na equipe durante o segundo tempo. A principal novidade foi a entrada de dois pontas ao mesmo tempo.



- Eu mudei o esquema no segundo tempo, sim, o time não estava com força para atacar. Tentei atacar com extremas, com Luiz Araújo e Cebolinha. O time empatou e depois foi buscar o segundo gol. Essa busca é o que mais importa. O time veio aqui para ganhar, sofreu um pouco. O adversário tem muito bons jogadores. Fazia cinco anos que o Flamengo não ganhava aqui, então, foi importante.