Classificação não livra titular do Flamengo de crítica de jornalista: ‘Pesa contra’

Elenco do Flamengo em partida contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Aizar Raldes/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 23:46 • Rio de Janeiro

O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), em La Paz, pelas oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, a equipe do treinador Tite, apesar do sufoco, conseguiu confirmar a classificação para as quartas de final da competição. Mesmo assim, a atuação não foi salva de críticas e o jornalista Rodrigo Mattos chamou atenção para a partida de Ayrton Lucas.

➡️Internautas brincam com atitude de Rossi em Bolívar x Flamengo e comparam: ‘Incorporou o querido Diego Alves’

Na visão do comunicador, o lateral teve uma atuação comprometedora para a derrota rubro-negra. Ele apontou que o atleta se encontrou perdido dentre de campo e chegou a tomar um baile dos adversários na ponta esquerda da defesa rubro-negra.

- Atuação de Ayrton Lucas até aqui pesa muito contra o Flamengo. Perdeu um gol na cara chutando na lua, sem pressão. Tá tomando um baile de Bruno Sávio atrás - publicou o jornalista.

Mesmo com a derrota, o Flamengo conseguiu se classificar para as quartas de final com o placar agregado de 2 a 1. Agora, o rubro-negro irá enfrentar o Peñarol na próxima etapa da competição. Vale destacar, que o confronto decisivo será novamente fora de casa.