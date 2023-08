Lance! Biz explica: Qual o peso da eliminação na Libertadores nas finanças do Flamengo?

Meta orçamentária frustrada



✔️ De acordo com o orçamento de 2023, o Flamengo tem como meta arrecadar R$ 118 milhões em premiação, considerando todas as competições.



✔️ Só na Libertadores, a projeção do clube era chegar pelo menos às semifinais. Ao cair nas oitavas, o Rubro-negro se despede do torneio com R$ 25,2 milhões em premiação - R$ 19,6 milhões a menos do projetado.



