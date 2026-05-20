Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes
Bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (20), pela fase de grupos da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), que pode sacramentar a classificação rubro-negra às oitavas, o treinador português promoveu mudanças no time titular.
Confira a escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo é: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.
Para o jogo no Maracanã, Jardim não contará com Cebolinha, fora por conta de dores no quadril. Após a partida contra o Athletico, no fim de semana, ele foi submetido a um exame de imagem, que confirmou leve contusão na região.
Além de Cebolinha, o Flamengo tem outros três desfalques para o jogo contra o Estudiantes. Erick Pulgar e Gonzalo Plata seguem fora por problemas físicos, mas já fazem trabalhos em campo. Já Arrascaeta foi liberado para terminar o tratamento da fratura na clavícula junto à seleção do Uruguai.
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Relacionados do Flamengo contra o Estudiantes
- Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
- Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
- Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela.
- Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Evertton Araujo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl.
- Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.
Situação do Flamengo na Libertadores
Uma vitória em casa garante a classificação do Flamengo. Líder do Grupo A, com 7 pontos, o Rubro-Negro tem o Estudiantes logo atrás, na segunda colocação, com 6. Vale lembrar que o clube carioca ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. Caso isso aconteça, ficará com a classificação, independentemente do resultado desta quarta.
Confira as informações do jogo Flamengo x Estudiantes
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, GETV e Paramount+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
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