Flamengo x Palmeiras: veja valores e como comprar ingressos para jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão
Em partida decisiva pela parte de cima da classificação do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília). Para esse confronto, o ingresso mais barato custa R$ 120 (inteira).
A venda de bilhetes para essa partida começou, exclusivamente para sócios-torcedores, no dia 7 deste mês. A comercialização para o público geral terá início na próxima quarta-feira. Para adquirir as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.
Antes do confronto entre os líderes da competição nacional, o Flamengo visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O jogo será no dia 15 de outubro, às 19h30.
Confira valores dos ingressos para Flamengo x Palmeiras
Norte
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)
Sul
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$40,00
- Nação Maraca 2: R$56,00
- Nação Maraca 3: R$64,00
- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$50,00
- Nação Maraca 2: R$70,00
- Nação Maraca 3: R$80,00
- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)
Sul B (Visitante)
- Público Geral: R$170,00 (meia R$85,00)
