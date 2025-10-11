menu hamburguer
Flamengo

Flamengo x Palmeiras: veja valores e como comprar ingressos para jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
04:10
Torcida do Flamengo presente no Maracanã no clássico contra o Vasco
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)
Em partida decisiva pela parte de cima da classificação do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília). Para esse confronto, o ingresso mais barato custa R$ 120 (inteira).

A venda de bilhetes para essa partida começou, exclusivamente para sócios-torcedores, no dia 7 deste mês. A comercialização para o público geral terá início na próxima quarta-feira. Para adquirir as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.

Antes do confronto entre os líderes da competição nacional, o Flamengo visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O jogo será no dia 15 de outubro, às 19h30.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/CRF)
Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp.

Confira valores dos ingressos para Flamengo x Palmeiras

Norte

- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$40,00
- Nação Maraca 2: R$56,00
- Nação Maraca 3: R$64,00
- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$50,00
- Nação Maraca 2: R$70,00
- Nação Maraca 3: R$80,00
- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$170,00 (meia R$85,00)

