Em partida decisiva pela parte de cima da classificação do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília). Para esse confronto, o ingresso mais barato custa R$ 120 (inteira).

continua após a publicidade

A venda de bilhetes para essa partida começou, exclusivamente para sócios-torcedores, no dia 7 deste mês. A comercialização para o público geral terá início na próxima quarta-feira. Para adquirir as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.

Antes do confronto entre os líderes da competição nacional, o Flamengo visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O jogo será no dia 15 de outubro, às 19h30.

continua após a publicidade

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira valores dos ingressos para Flamengo x Palmeiras

Norte

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00

- Nação Maraca 2: R$63,00

- Nação Maraca 3: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$50,00

- Nação Maraca 2: R$70,00

- Nação Maraca 3: R$80,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$170,00 (meia R$85,00)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real