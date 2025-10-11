menu hamburguer
Flamengo

Júlio César, ídolo do Flamengo, exalta titular do time de Filipe Luís: ‘Excepcional’

Ex-goleiro esteve presente em evento no Maracanã


Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
09:29
Júlio César no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Júlio César no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Júlio César, ídolo do Flamengo, é um dos grandes goleiros que vestiram as cores do time carioca. Em evento no Maracanã nesta sexta-feira (10), o ex-jogador foi questionado sobre o momento de Rossi, titular da equipe de Filipe Luís. Júlio definiu o trabalho do goleiro argentino como "excepcional".

— É um goleiro que mantém uma regularidade muito grande. Isso é importante para jogar no Flamengo, a pressão é enorme e a gente sabe disso. O Rossi está fazendo um trabalho excepcional, e substituir o Diego Alves não é fácil. Depois da linda história que o Diego construiu aqui no Flamengo, muitos títulos, sendo protagonista muitas vezes — iniciou Júlio César, em entrevista durante a "Partida do Coração", evento beneficente que reuniu lendas do futebol de Brasil e Itália.

Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo
Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis Robayo/AFP)

— Acho que o Rossi está fazendo um trabalho maravilhoso — completou Júlio.

Números de Rossi pelo Flamengo em 2025

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Rossi vive grande fase com a camisa do Flamengo. É verdade que, com o bom momento do sistema defensivo, o jogador argentino é pouco acionado. No entanto, quando isso acontece, o goleiro da conta do recado. Em 51 jogos, ele não sofreu gol em 28 partidas.

A grande atuação de Rossi até esse momento da temporada foi no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro visitou o Estudiantes em La Plata. Nas cobranças de pênaltis, ele fez duas defesas importantes, encaminhando a classificação para a próxima fase.

