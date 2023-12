O uruguaio Nicolás De La Cruz disputou a sua última partida com a camisa do River Plate nesta sexta-feira (22), diante do Rosario Central. Acertado com o Flamengo e próximo do anúncio oficial, o meio-campista se despediu do clube argentino em entrevista à "ESPN" após o jogo. O atleta não citou o Rubro-Negro, mas confirmou a saída, que chamou de "uma das decisões mais difíceis da vida".