O elenco do Flamengo também conta com atletas brasileiros que foram convocados pelo menos uma vez em 2023: Ayrton Lucas, Gerson e Pedro. Outros jogadores, como Gabriel Barbosa, já passaram pela Seleção, mas não vem de uma boa temporada. Em situação oposta, o zagueiro Fabrício Bruno é exemplo de um ativo do clube que se destacou no último ano, mas ainda espera uma primeira oportunidade com a amarelinha.