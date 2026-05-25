A derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0 contou com cenas lamentáveis nos minutos finais da partida, com empurrões e ofensas entre os jogadores. Antes disso, porém, um massagista do clube carioca teria ameaçado o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que relatou, na súmula, que o profissional afirmou que o juiz "não sairia vivo" do Maracanã.

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A fala de Fernando Munhoz teria ocorrido na zona mista, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário.

- Informo que durante o intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem se destinava ao vestiário, fomos abordados na zona mista pelo sr. Fernando Munhoz, não relacionado, porém vestido com o mesmo uniforme da comissão técnica do Flamengo, dizendo as seguintes palavras em minha direção: ''você acha que está certo, hoje você não sai daqui vivo" - detalhou o árbitro na súmula.

Súmula da partida entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)

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Flamengo reclamou da atuação do árbitro

O placar elástico no Maracanã passou pela expulsão de Jorge Carrascal, do Flamengo, ainda no primeiro tempo. Jogadores reclamaram do cartão vermelho aplicado ao colombiano, que atingiu o rosto de Murilo, do Palmeiras, com a chuteira do pé direito. Após a partida, Leonardo Jardim, técnico do time carioca, criticou a arbitragem e afirmou que é "mais fácil dar vermelho para o Flamengo".

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— Uma coisa é jogo agressivo, outra coisa é pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo. Por exemplo, aqui no jogo do ano passado, entre Internacional e Palmeiras, houve um lance de pé alto do Palmeiras e o árbitro também não expulsou. Mas acho que é muito fácil dar vermelho ao Flamengo (risos). O árbitro entendeu que foi um nível alto de agressividade. O Jorginho levou uma pancada aos 30 segundos e o árbitro não marcou nada, deixou seguir (...) Não entendo os critérios. O que percebo é que, contra o Flamengo, é fácil dar vermelho — iniciou Leonardo Jardim, após Flamengo x Palmeiras.

Leonardo Jardim após a derrota do Flamengo para o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Pé alto é uma coisa que não envolve intenção de agressão, o jogador tenta chutar, o adversário está a um metro e meio dele e acaba se jogando na bola. Foi parecido com o lance do segundo gol, quando o Varela tentou tirar de bicicleta; o jogador foi lá, pressionou, ganhou a bola e acabou saindo o gol. O lance é semelhante — completou Jardim.

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No VAR, Caio Max Augusto Vieira explicou ao árbitro que Carrasval assumiu o risco na jogada.

— Ele joga a bola e depois acerta com a sola da chuteira o peito e o rosto do adversário, que é uma zona sensível. Assume o risco. Segue sua decisão de campo. Apesar dele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com a chuteira, colocando em risco sua integridade. Segue sua decisão de campo. A força também com que ele vem de encontro acerta o rosto do adversário — disse Caio Max no VAR.

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