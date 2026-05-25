Carrascal faz Flamengo atingir marca indesejável no Brasileirão

A expulsão de Carrascal na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, sábado (23), no Maracanã, aumentou uma estatística indesejável do rubro-negro neste Brasileirão: junto com o Coritiba, é o time que mais recebeu cartões vermelhos no campeonato. São seis no total, sendo que cinco das expulsões no Flamengo foram diretas. E isso tem tido reflexo direto na classificação.

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Nas seis partidas em que teve um jogador expulso, o Flamengo venceu apenas uma. Foi no 2 a 1 sobre o Fluminense, disputado no Maracanã e válido pela 11ª rodada do Brasil. Na ocasião, o mesmo Carrascal foi expulso após carrinho em Guga.

Nas outras cinco partidas, o Flamengo acumulou três derrotas (2 a 1 para o São Paulo, 3 a 0 para o Bragantino e 3 a 0 para o Palmeiras) e dois empates (1 a 1 com o Corinthians e 1 a 1 com o Athletico-PR). Na derrota para o São Paulo, no entanto, a expulsão de Jorginho aconteceu após o término da partida.

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O jogo com o Athletico-PR foi o único em que a expulsão veio após o segundo cartão amarelo para Danilo. Em todos os demais as expulsões foram sumárias: Evertton Araújo por entrada considera dura em Breno Bidon, diante do Corinthians; Erick Pulgar, por agressão contra Herrera no jogo com o Bragantino; e as duas de Carrascal.

Na expulsão de sábado, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda considerou que o jogador do Flamengo agiu com "jogo brusco grave" ao levantar a sola numa disputa com Murilo, do Palmeiras. O colombiano tocou primeiro na bola, mas na sequência acertou a sola no peito e no rosto do adversário.

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Para o técnico rubro-negro, Leonardo Jardim, a expulsão no Maracanã foi exagerada.

— Há uma coisa que é o jogo agressivo, e uma coisa que é o pé alto. Acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. Pé alto normalmente é cartão amarelo —, declarou Jardim após o jogo.

Jorginho em ação pelo Flamengo; rubro-negro tem sofrido com expulsões neste Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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