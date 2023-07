O Flamengo teve um dia movimentado. Com a janela de transferências do meio do ano próxima de fechar, o clube mantém sua investida para contar com o meio-campista Wendel. Nesta sexta-feira (22), o técnico Jorge Sampaoli também definiu a equipe que enfrentará o América-MG. Além disso, há novidade prevista para o uniforme do clube. Confira as principais notícias!