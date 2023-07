A busca do Flamengo por Wendel ganha um novo capítulo. O clube conversou com o meio-campista, está ciente do que ele pretende e, agora, o desafio será convencer o Zenit de aceitar sua liberação. O volante viajará no sábado (22) para a Rússia, onde se reapresentará ao clube e conversará sobre uma possível saída. A informação é do "ge".