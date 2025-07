Primeiro encontro com a torcida: Flamengo apresenta Saúl e Emerson Royal no Maracanã

O Flamengo apresentou neste domingo (27), antes de a bola rolar para a partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, Saúl e Emerson Royal para a torcida. Esse foi o primeiro encontro dos reforços rubro-negros com os flamenguistas, que celebraram as chegadas do meia e do lateral.

O primeiro encontro de Saúl e Royal com os torcedores do Flamengo foi de muita festa e entusiasmo no Maracanã. O momento foi logo após os atletas do elenco rubro-negro, à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra a equipe mineira, descerem para o vestiário.

- Muito obrigado pelo carinho, Nação. É muito bonito estar aqui - disse Saúl, novo camisa 8 do Flamengo.

- Um dia eu sonhei com esse momento - afirmou Emerson Royal.

Flamengo apresenta Saúl e Royal no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na última sexta-feira, Saúl foi apresentado oficialmente pelo Flamengo, em coletiva no Ninho do Urubu. O meio-campista espanhol comentou como está a expectativa para esse seu início no clube carioca.

- Desejo me adaptar da melhor forma possível à competição, ao vestiário e ao Rio de Janeiro. É uma cidade da qual sempre ouvi falar maravilhas. Procurarei me ambientar em todos os aspectos. Minha família está aqui há três dias e já está envolvida com o futebol e com as pessoas. Sentirá o carinho e a proximidade. Tentaremos aprender português o mais rápido possível para nos comunicarmos com todos vocês da melhor maneira, buscando o entendimento mútuo. É um desafio para mim, especialmente para minha família, pois deixar a Europa não é algo simples. No entanto, quando um time como o Flamengo o procura, a resposta natural é positiva, pois se trata de um clube de grande porte. Percebi isso desde o primeiro dia. Acredito que foi uma decisão relativamente fácil, embora muito ponderada com minha família, a verdade - disse o novo camisa 8 do Flamengo.

Chegada de Emerson Royal ao Rio de Janeiro

Emerson Royal chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de sábado, e foi recepcionado por torcedores do Flamengo. O Rubro-Negro ainda não definiu a data para a apresentação oficial do lateral.

