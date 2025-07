O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Atlético-MG na noite deste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro terá Allan e Plata, recuperadores de lesão, no time titular. Pedro também começa jogando.

A equipe carioca entra em campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.

Esse será o primeiro jogo de Matías Viña no time titular desde o seu retorno aos jogos após se recuperar de grave lesão no joelho direito.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega para o duelo com o Galo em ótima fase. O time comandado por Filipe Luís venceu o Bragantino fora de casa, quebrando um tabu de 29 anos. Com o resultado, o time carioca chegou aos 33 pontos e colou no líder Cruzeiro, que perdeu para o Ceará neste domingo. Ou seja, em caso de vitória no Maracanã, o Rubro-Negro assume a ponta da classificação.

Escalação do Atlético-MG

O Galo, que se classificou no meio da semana na Sul-Americana, está escalado com: Everson; Saravia, Igor Rabello, Alonso e Alan Franco; Gabriel Menino, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Filipe Luís durante partida entre Flamengo e Atlético-MG em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

