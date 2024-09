Tite valoriza vitória do Flamengo: ‘Hoje tivemos desempenho e resultado’

O técnico Tite concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Ahletico por 1 a 0, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 23:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite concedeu coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Ahletico por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do Rubro-Negro comentou como que foram os seus dias de trabalho depois da eliminação do time carioca na Libertadores.

Aspas do Tite

- Compreensão e respeito. De entender todas as manifestações, o amor que torcedor tem com seu clube. O que eu busco é trazer um pouco dessa maturidade aos atletas, que eles tenham essa capacidade de persistir, de resiliência, de tentar - como aconteceu e por isso mereceu o placar. Os três últimos jogos, nós vinhamos com desempenho e não tivemos o resultado, nesse teve desempenho e teve resultado - analisou o treinador.

Tite também respondeu uma pergunta de um torcedor do Flamengo, feita pelo repórter Isac Andrade, do "FlaVoz". O autor da pergunta, questionou se a culpa era do comandante rubro-negro, e se caso fosse, ou que era preciso ser feito para mudar.

- Eu tento fazer o meu melhor. Talvez eu não seja o seu técnico dos sonhos. Talvez não faça o tanto que você queira, mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre. O respeito a ti, o respeita a entidade e o respeito aos atletas - respondeu Tite.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

28ª rodada do Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 20 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Gerson, aos 44'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Gabigol e David Luiz (Flamengo); Gamarra e Christian (Athletico-PR)

Flamengo garante a permanência no G-4, até pelo menos a próxima rodada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Alcaraz (Bruno Henrique), Gerson e Matheus Gonçalves (De La Cruz); Plata (Arrascaeta) e Gabigol.

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho Gonzalez)

Mycael; Gamarra, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Di Yorio); Erick, Christian e Zapelli (Praxedes); Cuello (Madson), Canobbio (Julimar) e Pablo (Fernando).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Alex Dos Santos

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira