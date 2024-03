Presidente da Caixa se diz otimista com definição do assunto sobre o novo estádio do Flamengo

Terreno do Gasômetro é o preferido do Flamengo para a construção de novo estádio (Wagner Meier / Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira comentou sobre o projeto do Flamengo pelo novo estádio na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao "Portal 360", o responsável afirmou que as conversas ainda estão em fase preliminar, mas se mostrou otimista com uma definição até o fim de 2024.

- Estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada, do Gasômetro, no centro urbano do Rio de Janeiro, é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque a Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado Cepac (Certificado de Potencial Adicional de Construção), e há uma relação direta entre o valor do Cepac e o metro quadrado. É uma conta aritmética.

Nesta semana, Rodolfo Landim falou sobre a intenção da compra do terreno, mas também admitiu ter outras opções caso o projeto não vá para frente. No entanto, o Flamengo tem como prioridade a região central da cidade.

- É público que o Flamengo vem fazendo análises para compra daquele terreno. Já tivemos reuniões com a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo que é dono do terreno. Já demonstramos nosso interesse, existem trabalhos adicionais que ficaram de ser feitos ao longo dos próximos dias, em reuniões para demonstrar alguns pontos que defendemos junto à Caixa. É um trabalho em andamento. Eu espero que acabe tendo sucesso, porque lá é o terreno que nós escolhemos como nossa prioridade. Existem duas outras opções que a gente tem. Mas de fato lá é nossa primeira opção, se, por ventura, a gente não conseguir lá, vamos passar para a segunda opção.

No entanto, ainda restam muitos passos até a compra em definitivo do terreno e a construção de uma nova arena para receber jogos de futebol do Flamengo. Concomitantemente, o Rubro-Negro luta para vencer a licitação para gerir o Maracanã.