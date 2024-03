Entenda planos do Flamengo para construção de novo estádio

Centro de Treinamento do Flamengo (Foto: Reprodução / Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está dando passos importantes nos planos de construção de um estádio próprio. Na última semana, o clube apresentou a Caixa o projeto para erguer sua nova casa. Após o sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, conversou com a imprensa e deu detalhes da situação.

- É público que o Flamengo vem fazendo análises para compra daquele terreno (perto do Viaduto do Gasômetro). Já tivemos reuniões com a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo que é dono do terreno. Já demonstramos nosso interesse, existem trabalhos adicionais que ficaram de ser feitos ao longo dos próximos dias, em reuniões para demonstrar alguns pontos que defendemos junto à Caixa - afirmou o presidente do Flamengo.

- É um trabalho em andamento. Eu espero que acabe tendo sucesso, porque lá é o terreno que nós escolhemos como nossa prioridade. Existem duas outras opções que a gente tem. Mas de fato lá é nossa primeira opção, se, por ventura, a gente não conseguir lá, vamos passar para a segunda opção - completou Landim, sobre o projeto do estádio.

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim deu detalhes sobre os planos para o novo estádio do clube (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O terreno o qual o Rubro-Negro planeja construir sua arena é avaliado em R$ 250 milhões. Caso queira adquirir o local, o Flamengo precisaria apresentar uma proposta de compra do terreno, que possivelmente deverá ser por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) entre o clube carioca e a Caixa Econômica. Essa fase ainda não aconteceu.