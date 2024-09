Clube europeu envia olheiros para acompanhar meio-campista do Flamengo

O Flamengo inicia as quartas de final da Libertadores diante de sua torcida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

Uma das grandes joias do Flamengo, o meio-campista Evertton Araújo despertou o interesse de clube sensação do futebol europeu na temporada passada, o Bayer Leverkusen. A equipe dirigida por Xabi Alonso, que conquistou o título inédito do Campeonato Alemão e também a Copa da Alemanha, tem interesse em contratar o volante de 21 anos.



Evertton Araújo marcou seu primeiro gol pelo Flamengo como profissional (Gabriel Machado/AGIF)

De acordo com informações da TNT Sports e confirmadas pela equipe do Lance!, o clube alemão vai enviar um olheiro especificamente para observar o meio-campista. Nesta temporada, Evertton marcou um gol em 14 partidas disputadas com a camisa do Flamengo.



Segundo o site ‘Transfermarkt’, Evertton Araújo está avaliado em cerca de 1 milhão de euros. No entanto, é necessário enfatizar que isso é apenas uma estimativa, e em caso de venda, o Flamengo deve vender o jogador por muito mais dinheiro, levando em conta ainda a série de oportunidades que o volante deve receber daqui pra frente, devido as boas atuações. Fora isso, sua multa rescisória estipulada em contrato é de 40 milhões de euros.



Ex-jogador do sub-20 do Volta Redonda, Evertton foi contratado pelo Flamengo para a base do clube, onde inclusive conquistou o Brasileirão da categoria em 2023. Nesse ano, subiu de forma definitiva para os profissionais, e já conta com 14 partidas disputadas, e um gol marcado.