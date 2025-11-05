Pré-temporada: entenda quais são os planos do Flamengo para 2026

A temporada de 2025 está chegando ao fim, e a diretoria do Flamengo já começa a pensar em 2026. Assim como nos anos anteriores, o clube carioca pretende realizar a pré-temporada fora do país, provavelmente nos Estados Unidos. O Lance! explica para você como a diretoria rubro-negra analisa o cenário.

O Flamengo já tem na mesa ofertas para iniciar o calendário do próximo ano fora do país. Com Flórida e Orlando no radar, um fator é fundamental para a diretoria definir como será a pré-temporada: a definição das competições de 2025. A escolha, assim, só deve acontecer após o desfecho do Brasileirão e da Libertadores.

Como encara o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo irá disputar, caso conquiste o título, o Mundial de Clubes, que será realizado no Qatar. Se for até a final, o time carioca terá pela frente o PSG no dia 17 de dezembro (jogadores estariam de férias no dia seguinte).

O resultado do Brasileirão também impactará o início da próxima temporada. Afinal, se o Flamengo for campeão da Libertadores, disputará a decisão da Supercopa do Brasil no dia 24 de janeiro, com lugar ainda indefinido. Ou seja, a cúpula rubro-negra precisa aguardar o desfecho das competições de 2025 para carimbar o cronograma para 2026.

O Lance! apurou que a diretoria e a comissão técnica do Flamengo analisam positivamente a realização da pré-temporada fora do país. O entendimento é que o tempo integrado com os atletas é importante por diversos aspectos, como pelas atividades e momentos de integração entre os jogadores, além de outros tópicos, como alimentação.

Treino do Flamengo nos Estados Unidos durante o Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Campeonato Carioca pode ter início fora do Brasil

Com a possibilidade do Flamengo realizar a pré-temporada fora do Brasil, a Ferj analisa mandar um jogo do Campeonato Carioca para o exterior. A informação é do "Goal", confirmada pelo Lance!.

Caso outra equipe também comece a temporada em outro país, a ideia seria realizar um clássico fora do Brasil. Em 2023, por exemplo, o Vasco foi para Miami, nos Estados Unidos.

O Campeonato Carioca, por conta de mudança do calendário do futebol brasileiro, começará no dia 11 de janeiro (e vai até 8 de março, com 11 datas). Já o Brasileirão terá início no dia 28 de março

