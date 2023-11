Mas em meio a um cenário de tensão dentro de campo, e com o balde de água fria na esperança pelo troféu, as arquibancadas do Maracanã vibravam outra frequência. A derrota não parou a torcida, ao contrário. Após o terceiro gol do Atlético, os rubro-negros subiram o tom, demonstraram apoio e resolveram única e exclusivamente enaltecer e cantar a história do Clube de Regatas do Flamengo. Veja: