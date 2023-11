A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encarou o maior desafio da então briga pelo título: o jogo contra o Atlético-MG. E nele falhou. O Rubro-Negro foi desorganizado, se reencontrou com o fantasma que assombrou a temporada 2023 e perdeu por 3 a 0, dando adeus à possibilidade de troféu.