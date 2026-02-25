menu hamburguer
Recopa: Flamengo deve contar com retornos importantes para enfrentar o Lanús

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
06:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo recebe o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (26), pelo jogo de volta da semifinal da Recopa Sul-Americana. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes. Um deles é o de Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0, pela partida de ida.

Expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, Plata pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida da Recopa. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.

Árbitro expulsa Gonzalo Plata em Racing x Flamengo
Árbitro expulsa Gonzalo Plata em Racing x Flamengo (Foto: Luis Robayo/AFP)

Os atacantes Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora da vitória por 3 a 0 contra o Madureira, têm chances de voltar. O primeiro tratou de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dois dias.

Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

Último treino antes da decisão

O Flamengo realiza, na tarde desta quarta-feira, o último treino visando o jogo contra o Lanús. A atividade no Ninho do Urubu está marcada para as 15h30.

O que o Flamengo precisa fazer para conquistar o título da Recopa Sul-Americana?

Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer o Lanús por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Um triunfo por dois gols ou mais dá o título ao Rubro-Negro. Vale destacar que o time carioca conquistou o troféu da Recopa em 2020.

