O Flamengo recebe o Lanús, da Argentina, na noite desta quinta-feira (26), pelo jogo de volta da semifinal da Recopa Sul-Americana. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes. Um deles é o de Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão na derrota por 1 a 0, pela partida de ida.

continua após a publicidade

Expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, Plata pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida da Recopa. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.

Árbitro expulsa Gonzalo Plata em Racing x Flamengo (Foto: Luis Robayo/AFP)

Os atacantes Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora da vitória por 3 a 0 contra o Madureira, têm chances de voltar. O primeiro tratou de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dois dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Último treino antes da decisão

O Flamengo realiza, na tarde desta quarta-feira, o último treino visando o jogo contra o Lanús. A atividade no Ninho do Urubu está marcada para as 15h30.

continua após a publicidade

O que o Flamengo precisa fazer para conquistar o título da Recopa Sul-Americana?

Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer o Lanús por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Um triunfo por dois gols ou mais dá o título ao Rubro-Negro. Vale destacar que o time carioca conquistou o troféu da Recopa em 2020.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.