Peñarol faz alerta de segurança aos torcedores do Flamengo para jogo de Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro (RJ)

A Comissão de Segurança do Peñarol e da Polícia Nacional do Uruguai fizeram um alerta com recomendações para os torcedores do Flamengo. Os clubes se enfrentam na quinta-feira (26), pelas quartas de final da Libertadores.

A diretoria do Peñarol recomenda que os torcedores do Flamengo não fiquem andando pela cidade e vão direto ao ponto de encontro. Caso fiquem, prefiram andar à paisana, sem uniforme, para evitar possíveis focos de violência. O ponto de encontro para os torcedores do Flamengo é o Parque Franklin Delano Roosevelt. Esse ponto de encontro receberá os torcedores desde cedo. O horário de saída em direção ao estádio será entre 13h30 e 14h30. É importante chegar com antecedência. Esteja sempre com o seu documento em mãos. Na entrada do estádio, será necessário apresentá-lo. Ficou definido que entrarão no estádio apenas seis bandeiras que excedam as medidas da Conmebol (2x1). As bandeiras não podem ter mais de 1,5 metro de largura. Ficou definido que apenas sete instrumentos musicais podem entrar no estádio.

Horas antes do confronto de ida realizado no Rio de Janeiro, torcedores do Peñarol e do Flamengo se enfrentaram na Praia da Macumba, zona oeste do município. Em 2019, o duelo entre as equipes também ficou marcado pelas confusões entre uruguaios e brasileiros nas ruas.

Em um jogo tenso e decisivo, Flamengo e Peñarol decidem uma vaga na semifinal da competição continental, na quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Rubro-Negro já chegou ao Uruguai, onde treina na Ciudad Desportiva LS visando o jogo contra os Carboneros.