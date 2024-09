Na corda bamba, Tite tem ‘aproveitamento de técnico demitido’ no Flamengo

Tite dirigindo o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Pressionado no Flamengo, Tite possui "aproveitamento de técnico demitido" pela gestão de Rodolfo Landim. No entanto, o treinador segue no comando com as possibilidades de conquistar os títulos da Libertadores e Copa do Brasil.

No Brasileirão, o Rubro-Negro tem 11 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo restando apenas 12 partidas para o fim da competição. Com isso, o Mais Querido possui chances remotas de erguer o troféu que não vence desde 2020.

Na Libertadores, o Flamengo saiu do Maracanã derrotado para o Peñarol e busca uma virada histórica no Uruguai, na quinta-feira (26). No entanto, os Carboneros possuem a vantagem do empate e podem encerrar as chances de título do clube brasileiro no torneio continental.

Na Copa do Brasil, a equipe de Tite encara o Corinthians na semifinal e parece ser a oportunidade mais palpável em busca deu m troféu na temporada. No entanto, o técnico segue na corda bamba em meio a resultados pouco robustos e maus desempenhos.

Aproveitamento de demitido

Na gestão de Rodolfo Landim, Tite é o 10º treinador do Flamengo e pode deixar o clube no fim da temporada. O comandante possui contrato até dezembro de 2024 e não há informações sobre conversas por uma renovação.

Além disso, o treinador possui um aproveitamento pior em relação a outro profissionais que deixaram o Ninho do Urubu muito criticados, como Renato Gaúcho, Abel Braga e Paulo Sousa. E os números do atual técnico são infimamente melhores em relação a Domènec Torrent, Dorival Júnior e Rogério Ceni.

1️⃣ Jorge Jesus - 79,5% de aproveitamento

2️⃣ Renato Gaúcho - 72% de aproveitamento

3️⃣ Abel Braga - 68,9% de aproveitamento

4️⃣ Paulo Sousa - 66,6% de aproveitamento

5️⃣ Tite - 64,7% de aproveitamento

6️⃣ Domènec Torrent - 64,1% de aproveitamento

7️⃣ Dorival Júnior - 64% de aproveitamento

8️⃣ Rogério Ceni - 63,3% de aproveitamento

9️⃣ Sampaoli - 60,6% de aproveitamento

1️⃣0️⃣ Vitor Pereira - 50,43% de aproveitamento

Tite está pressionado no cargo de técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Aproveitamento sem estadual

Sem o Campeonato Carioca, Tite possui 59,7% de aproveitamento desde que chegou ao Flamengo, na reta final do Brasileirão de 2023. Isso representa um número pior em relação aos de Domènec Torrent, Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, que não disputaram estaduais pelo Rubro-Negro.

Questionado sobre o fato de estar na corda bamba, o treinador se esquivou e passou a decisão para a diretoria do clube. O comandante possui rejeição de parte da torcida, que o vaiou e o xingou na derrota para o Peñarol, em casa.

- Pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Caxias, no Juventude, no Ypiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Vai ser sempre assim, é atividade profissional que ela seja dessa forma. Especulações é de vocês, não de minha parte porque tenho muito orgulho de ser técnico do Flamengo. Meu trabalho segue, e essa pergunta não é para mim. É para dirigentes, não para mim.

Apesar do título do Campeonato Carioca, Tite não deve resistir no cargo caso não vença outro troféu na temporada. Recentemente, Dorival Júnior não resistiu mesmo após conquistar Libertadores e Copa do Brasil, o que faz com que não tenha nada que segure o atual comandante em seu emprego.