Flamengo x Pyramids – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Flamengo x Pyramids pela terceira fase da Liga Intercontinental 2025. O confronto pela Copa Challenger acontece neste sábado (13), no estádio Ahmad Bin Ali, no Catar, a partir das 14h (horário de Brasília). O vencedor do confronto poderá enfrentar o PSG na decisão, mas o duelo não deverá ser tão fácil para a equipe brasileira.

Palpite do Lance! para Flamengo x Pyramids (13/12/2025) - Pyramids ou empate (2,85 na Betsson)

O Flamengo enfrenta o Pyramids em terras do Oriente Médio, e a partida tende a ser surpreendente, com boa quantidade de gols e ambas as equipes marcando. O palpite principal vai para o Pyramids vencer ou empatar dentro dos 90 minutos, já que o time apresenta prognósticos bons o suficiente para sustentar a aposta.

O Flamengo certamente entrará em campo com tudo, mas, devido ao recente resultado contra o Cruz Azul, em que saiu perdendo, é esperado que o time brasileiro não vença no tempo normal, podendo levar o confronto para a prorrogação ou até mesmo para os pênaltis. No tempo normal, o Pyramids é o favorito ou, no mínimo, o resultado pode terminar empatado.

Pyramids ganhou ou empatou cinco dos últimos seis jogos

dos últimos jogos Pyramids perdeu apenas uma das últimas cinco partidas

Outros palpites para Flamengo x Pyramids

Ambos marcam (1,82) Mais de 2,5 Gols (1,62) Gol em ambos os tempos (1,57)

O Mengão chega para a semifinal do Intercontinental com o dever de vencer para alcançar a final e, caso avance, conquistar mais um troféu neste ano. A equipe chega forte, porém enfrenta o Pyramids, uma equipe que tem se mostrado constante nas últimas partidas. O palpite principal é para que ambas as equipes marquem, já que esse padrão se repetiu em três dos últimos quatro jogos do time visitante.

Além disso, acreditamos em uma alta soma de gols, já que o time egípcio fez mais de 2,5 gols em sete dos últimos nove jogos. As duas últimas partidas do Mengão também terminaram com esse resultado, contra Cruz Azul e Mirassol.

Por fim, confiamos que haverá gols em ambos os tempos, independentemente da equipe, já que se trata de uma partida bem acirrada. O visitante registrou esse prognóstico em três de suas últimas cinco partidas.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo vive um bom momento. Venceu o Campeonato Brasileiro e conquistou o título da Libertadores 2025 após bater o Palmeiras por 1 x 0. Para chegar à semifinal do Intercontinental, precisou vencer o Cruz Azul e garantiu a vaga com o placar de 2 x 1. A equipe se encaminha para a próxima partida com a obrigação de vencer, se classificar para a final e trazer mais um troféu para casa.

O time do Mengão está completo, sem suspensos ou machucados, o que aumenta ainda mais a confiança do elenco. O técnico Filipe Luís terá à disposição toda a equipe titular.

Provável escalação do Flamengo: Agustin Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Guillermo Varela; Jorginho e Erick Pulgar; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta e Jorge Carrascal; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Pyramids - Momento e escalação

O momento do Pyramids também é positivo. Para chegar à partida contra o Flamengo, a equipe precisou enfrentar e vencer o Auckland City por 3 x 0 e, na sequência, derrotou o Al-Ahli por 3 x 1. O time é o atual campeão da Liga dos Campeões da África e disputa o primeiro torneio mundial de sua história.

De desfalques, o Pyramids não contará com Ibrahim Blati Touré, meio-campista afastado após ser convocado para a seleção.

Provável escalação do Pyramids: Ahmed El Shenawy; Mohamed Hamdy, Ahmed Samy, Mahmoud Marei e Mohamed Chibi; Mohanad Lasheen e Ahmed Atef Otta; Mostafa Ziko, Mohamed Reda e Karim Hafez; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic

Confronto direto e estatísticas de Flamengo e Pyramids

Flamengo e Pyramids nunca se enfrentaram e se encaram pela primeira vez na semifinal da Copa Intercontinental 2025.

Estatísticas e curiosidades de Flamengo e Pyramids

Três das últimas cinco partidas do Flamengo terminaram com ambos marcam A média de gols das equipes somadas é superior a 4,5 As duas equipes somam 9,7 chutes ao gol por partida Três dos últimos cinco jogos do Flamengo tiveram gols em ambos os tempos As últimas partidas de ambos os times, separadamente, terminaram com ambos marcam e mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Flamengo x Pyramids

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Flamengo vence Empate Pyramids vence Betsson 1,41 4,70 6,90 Bet365 1,42 4,20 7,50 Betano 1,45 4,65 6,80

Resumo dos palpites do Lance! para Flamengo x Pyramids

Pyramids ou empate (2,85 na Betsson) Ambos marcam (1,82 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,62 na Betsson) Gol em ambos os tempos (1,57 na Betsson)

