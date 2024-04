Pedro ou Gabigol? Torcedores do Flamengo dão preferência ao camisa 9 como titular

Pedro e Gabigol celebram gols em 2024 (Fotos: Marcelo Cortes e Gilvan de Souza / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 09:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Os dois principais atacantes do elenco rubro-negro vivem momentos diferentes em suas carreiras. Enquanto Gabigol cumpre suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping e aguarda o resultado de um novo julgamento, Pedro é o artilheiro do time no ano e um dos pilares do Flamengo de Tite.

Apesar disso, a idolatria a Gabriel por parte da torcida rubro-negra não parece ter sido afetada. Personagem marcante em momentos decisivos da história do Flamengo, o camisa 10 foi homenageado no Maracanã durante a final do Campeonato Carioca, após a notícia da suspensão.

Ao mesmo tempo, Pedro vem colecionando gols e sendo protagonista da equipe há pelo menos duas temporadas, também já tendo alcançado, para boa parte dos rubro-negros, o status de ídolo do clube. Desta forma, o Lance! questionou os torcedores do Flamengo: se pudessem escolher um titular, com Gabigol e Pedro à disposição, quem seria?

O resultado da votação, realizada no Canal de Whatsapp Lance! Flamengo, ficou longe de ter sido apertado. De acordo com aproximadamente 83% dos participantes, Pedro deveria seguir como titular da equipe, mesmo se Gabigol estivesse apto a jogar. Em 2024, são 13 gols e uma assistências do camisa 9 em 14 partidas oficiais. Já Gabriel balançou as redes duas vezes em oito jogos (294 minutos) no ano.

Junto a Arrascaeta, Pedro e Gabigol celebram gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)