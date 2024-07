Pedro marca mais uma vez e se aproxima de recorde pelo Flamengo

(Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 12/07/2024 - 07:00

Mesmo com a derrota para o Fortaleza, na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, os torcedores do Flamengo puderam ver, mais uma vez, o atacante Pedro balançar as redes. Agora, o artilheiro se aproxima de quebrar um recorde pelo Flamengo. Confira!

Pedro é matador!

Em 2023, Pedro marcou 35 gols em 61 jogos pelo Flamengo, estabelecendo seu recorde em uma única temporada. Com o gol recente contra o Fortaleza, o centroavante rubro-negro agora soma 26 gols nesta temporada, ficando a apenas sete de igualar sua melhor marca.

A partida

Na primeira etapa, o Flamengo começou errando muito, e foi castigado por isso. Logo no início da partida, após escanteio, o Fortaleza contou com desvio de Wesley e abriu o placar.

Ainda errando bastante, o Flamengo tinha dificuldades na criação. Mesmo assim, o sempre letal Pedro quase empatou, acertando a trave. Na sequência, o atacante sofreu um pênalti polêmico e empatou a partida.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu errando e dando muito espaço no meio. Em contra-ataque, foi a vez do artilheiro Lucero, do Laion, balançar as redes. Após o gol os torcedores do Flamengo perderam a paciência com Allan e Wesley. O time, afobado, não conseguia criar grandes chances, e ainda parava na grande atuação de João Ricardo. Para estourar de vez com os corações rubro-negros, Gabigol balançou as redes, mas estava impedido. No fim, o Laion tirou o Rubro-Negro do topo.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza

16ª rodada - Campeonato Brasileiro



📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista-SP (árbitra); Alex Ang Ribeiro-SP e Maira Mastella Moreira-RS (auxiliares); Gustavo Holanda Souza-SP (quarto árbitro); Caio Max Augusto Vieira-RN e Sidmar dos Santos Meurer-PR (VAR)



⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Agustín Rossi; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Allan; Luiz Araújo, Lorran e Gerson; Pedro



FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Tomás Cardona, Emanuel Brítez e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Tomás Pochettino e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Juan Martín Lucero e Breno Lopes