Pedro marca, Flamengo vence Cruzeiro e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Flamengo segue na liderança do Brasileirão após vitória sobre Cruzeiro (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Pedro abriu o placar, mas Matheus Pereira deixou tudo igual na etapa inicial. No segundo tempo, Fabrício Bruno marcou o gol do triunfo do Rubro-Negro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com o resultado, a equipe de Tite chegou aos 27 pontos e abriu vantagem em relação a Botafogo e Bahia na liderança do Brasileirão. Por outro lado, a Raposa permanece com 20 pontos e ocupa a 6ª colocação.

Na quarta-feira (3), o Flamengo viaja para encarar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Cruzeiro encara o Criciúma fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão

13ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 18h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (árbitro); Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (auxiliares); Daiane Muniz (VAR).

Fabrício Bruno marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Neris, João Marcelo e Kaiki; Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Arthur Gomes.