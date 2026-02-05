Parte física volta a pesar no Flamengo, e Filipe Luís pede tempo

O Flamengo teve mais um desempenho abaixo da expectativa, resultando em um novo resultado frustrante. No empate por 1 a 1 com o Internacional na noite desta quarta-feira (5), o Rubro-Negro sofreu, mais uma vez, com a intensidade de jogo, ligando o alerta para o aspecto físico dos atletas. Para os torcedores, é necessário ter paciência. Afinal, com um início de temporada conturbado, que contou com mudança de rota por parte da comissão técnica, os jogadores precisarão de tempo para se recuperarem fisicamente.

Após o confronto no Maracanã, o técnico Filipe Luís confirmou que os atletas ainda estão devendo um pouco na parte física. Segundo o treinador, será necessário um pouco mais de tempo para os rubro-negros atingirem o ápice da forma física. Mas garantiu que estão no caminho certo.

- Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam e que eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também está ligado com o mental, com decisões erradas. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas - iniciou Filipe Luís.

Filipe Luís durante Flamengo x Internacional (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

- Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando e vamos voltar. Esses aspectos serão corrigidos, tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha vai subir junto, tudo estará em um timing melhor. Hoje vi meu time muito exposto ao ponto de dizer que estivemos mais perto da derrota do que da vitória - completou o treinador.

Em cinco jogos dos titulares em 2026, o Flamengo tem apenas uma vitória, diante do Vasco, e três derrotas para Fluminense, São Paulo e Corinthians, além do empate com o Internacional.

Filipe Luís está ameaçado como técnico do Flamengo?

Não, definitivamente não. Filipe Luís tem todo o respaldo da diretoria, representada na figura do diretor de futebol José Boto. O entendimento é de que as coisas voltarão ao normal com o passar do tempo. Isso quer dizer: com os jogos e o ritmo dos jogadores. O treinador, inclusive, admite lidar bem com esse cenário.

- Desde o primeiro dia que eu assumi a equipe, não tenho dúvida que é a cadeira com a maior pressão do Brasil. Me sinto bem na pressão. Já falei pra vocês outras vezes, eu gosto tanto, amo tanto futebol, e amo tanto o que eu faço, que eu desfruto desses momentos. Esses momentos me desafiam, me fazem crescer, me fazem pensar, não durmo, fico horas e horas tentando achar soluções. Eu desfruto desse momento com maior pressão - avaliou.

Próximos jogos do Flamengo

07/02 - Flamengo x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca

10/02 - Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro

19/02 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

