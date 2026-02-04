Paquetá no time titular? Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o treinador rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá no time titular. Esse será o reencontro do jogador com a torcida no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Lance!TV terá transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional, direto do Maracanã

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Cebolinha e Bruno Henrique.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para o confronto no Maracanã, o Flamengo tem os seguintes desfalques: o meia Jorginho, expulso na última rodada, o zagueiro Danilo, fora por conta de uma questão particular, e Luiz Araújo, que sentiu dores musculares na coxa direita. Saúl, que se recupera de cirurgia, também não joga.

continua após a publicidade

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Momento do Flamengo na temporada

O Flamengo chega para o confronto desta quarta-feira pressionado. No Campeonato Carioca, o time corre chance chance de disputar o playoff contra o rebaixamento. Já no Brasileirão, estreou com derrota contra o São Paulo. São quatro jogos com o elenco principal em 2026, com uma vitória e três derrotas consecutivas.

➡️ Aposte no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

2ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)