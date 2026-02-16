Com campanha turbulenta, Flamengo garante classificação no Carioca e espanta crise

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, neste domingo(15), e garantiu a vaga às semifinais do Campeonato Carioca. Mas quem olha para este momento e vê o Rubro-Negro como um dos candidatos ao título do torneio, já nas semifinais, não imagina o quanto a trajetória até aqui foi turbulenta.

continua após a publicidade

Com um início melancólico com a equipe sub-20, o Rubro-Negro precisou mudar a rota para seguir sua campanha no torneio. O planejamento do Flamengo para 2026 contou com férias mais longas para o elenco principal, ou seja, o time optou por entrar em campo com jogadores da equipe de juniores.

Mas, se no papel o cenário era um, na prática foi outro. Com duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos, a comissão técnica, ao lado da diretoria, optou por adiantar a estreia do time principal. Assim, com Filipe Luís na beira do campo, o Flamengo tentou recuperar o caminho perdido, mas mesmo assim encontrou dificuldades.

continua após a publicidade

É verdade que, por conta do planejamento interrompido, os jogadores sentiram a questão física. Nomes como Pedro e Arrascaeta, entre outros, tiveram dificuldades nas primeiras partidas do Carioca, e isso atrapalhou diretamente o desempenho do Flamengo.

Na fase de grupos, na Taça Guanabara, o time só conseguiu garantir a classificação na última rodada, quando venceu o Sampaio Corrêa e contou com outro resultado que o beneficiou (tropeço do Nova Iguaçu). Assim, encontrou pela frente o Botafogo, que também vive um momento complicado.

continua após a publicidade

Diante do Alvinegro, o Rubro-Negro optou por ir a campo com o time mesclado, uma vez que, no meio da próxima semana, encara o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Apesar do time que entrou em campo, mesmo assim, com gols de Paquetá e Erick Pulgar, o time conseguiu a vitória e avançou de fase. Após a partida no estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís falou sobre a importância dessa classificação, ainda mais com esse enredo que o Flamengo encontrou na competição.

- O Flamengo entra em toda competição para ganhar. Foi um começo ruim, na qual levou o clube a tomar decisões importantíssimas, mas conseguimos nos classificar. Uma vez que estamos aqui nessa competição, ela é muito importante para esse tipo de torneio. Entender bem as dinâmicas e os erros do time. Agora com a chegada desse momento, estamos aqui para poder vencer - disse o treinador.

Filipe Luís durante coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Próxima partida do Flamengo no Carioca

Nas semifinais, o Rubro-Negro enfrenta o Madureira, que bateu o Boavista. Essa etapa do Carioca conta com jogos de ida e volta, diferentemente das quartas de final. Já na decisão, o troféu será definido em jogo único.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.