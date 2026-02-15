Filipe Luís enaltece partida de Paquetá em classificação do Flamengo no Carioca

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Botafogo, que garantiu a vaga rubro-negra às semifinais do Campeonato Carioca, contou com o primeiro gol de Lucas Paquetá desde o seu retorno ao clube. Após o clássico no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís enalteceu a partida do meio-campista e destacou a importância da classificação, após desempenho ruim no início do torneio.

- O gol é importante para a equipe. O Paquetá faz tudo para a equipe. Claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas queremos sempre o melhor para o Flamengo. Paquetá fez um jogo sólido, deu valor à função que exerceu em campo, foi premiado com um gol, depois no fim apareceu na área para finalizar. Mas principalmente o trabalho defensivo foi muito concentrado. Muito feliz pela atuação dele. Ele ainda vai evoluir, não tenho dúvidas. Vai fluir melhor, e o time vai crescer - disse o treinador do Flamengo.

Lucas Paquetá comemora gol contra o Botafogo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

- O Flamengo em toda competição entra para ganhar. Foi um começo ruim, na qual levou o clube a tomar decisões importantíssimas, mas conseguimos nos classificar. Uma vez que estamos aqui nessa competição, ela é muito importante para esse tipo de torneio. Entender bem as dinâmicas e os erros do time. Agora com a chegada desse momento, estamos aqui para poder vencer - complementou.

Decisão do Flamengo contra o Lanús

O próximo compromisso do Flamengo é pela Recopa Sul-Americana. Na quinta-feira, o time carioca, atual campeão da Libertadores, visita o Lanús, na Argentina. Filipe detalhou o cenário para esse confronto.

- O futebol é ganhar. O futebol tem que ser jogado com a bola, dentro do campo, e ser melhor contra o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida, uma vitória, não só essa, mas são as últimas vitórias estão vindo para quebrar aquela fase negativa que a gente teve. Para dar confiança. A gente chega nessa final com uma confiança maior, sabendo que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra os eles. Então, é importante essa vitória para poder chegar com confiança - iniciou o treinador.

Filipe Luís durante coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história, e a Recopa está lá. Uma conquista, e sabemos que queremos colocar mais uma. Queremos continuar conquistando e a Recopa é um título muito difícil. Em 730 anos de história, o clube só tem uma Recopa. Então, como você falou, só tem dois jogadores que ganham o troféu (Arrascaeta e Bruno Henrique) - completou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Após esse compromisso, os times voltam a se enfrentar no dia 26 de fevereiro, no Maracanã.

Veja outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Escolha por Andrew no time titular (Rossi no banco)

"O Andrew é um grande goleiro, e todo goleiro precisa de sequência e ritmo. Praticamente todos os goleiros que conheci na minha carreira se sentem melhores com jogos consecutivos. O Rossi é um cara que pede para jogar jogos consecutivos para pegar tempo de bola e se sentir melhor. O Andrew está tendo esses minutos importantíssimos para ele, está muito bem e é normal que em algum momento ele perca o tempo da bola. Varia muito a bola do Carioca para a bola do Brasileiro. Vejo a qualidade dele no dia a dia, o potencial que ele tem e estou feliz com ele."

Rossi entraria se fosse para os pênaltis?

"Não, se fosse para os pênaltis o Andrew seguiria no gol."

Pedro não entrou por conta de desconforto

"Pedro relatou que está com uma dor no adutor e sentiu que poderia arrebentar caso entrasse. Ele deixou a decisão com a gente. E eu não quis arriscar."

Momento de Pulgar, que recebeu elogio de técnico adversário

"Jair é um grande treinador. Ele vê o que todos nós treinadores vemos sobre o papel que o Pulgar desempenha. Os gols chamam atenção do torcedor e da imprensa, mas eu vejo o que os jogadores fazem sem a bola. É uma barbaridade o que ele faz sem bola dentro de campo. Feliz ver ele sendo premiado com gols, mas o mais importante é o sacrifício que ele faz pela equipe. Ele faz a equipe ser melhor."

Momento defensivo

"Nunca estaremos no ideal. Sempre queremos evoluir. Sempre tem detalhes para corrigir. Seria uma ilusão achar que viríamos aqui e não sofreríamos chutes a gol. Eu gostei muito da nossa fase defensiva. São os 11 que defendem. Eu não aceito não ver um jogador defender. Tirando uma chance do primeiro tempo, que foi mérito individual do Danilo, e outra de erro nosso e o escanteio, Botafogo teve poucas chances. Grande jogo do Vitão, Danilo liderando, jogo espetacular do Ayrton. Sofremos poucas transições, evolução grande do que foi o último jogo."

