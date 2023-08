No Flamengo desde abril, Jorge Sampaoli ainda não foi capaz de fazer o time verdadeiramente dar liga, apesar dos resultados. É bem verdade que, estatisticamente falando, os números do trabalho são bons. A equipe segue viva no Brasileirão, mesmo vendo as chances de título diminuírem a cada tropeço esdrúxulo como o deste domingo (6), e também está na disputa das Copas do Brasil e Libertadores.