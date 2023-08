E justamente esse conformismo fez com que a disparidade técnica entre os elencos fosse anulada pelo coletivo entrosado do Cuiabá. De tanto buscar o jogo, o time mandante conseguiu o resultado do qual tanto mereceu: um sonoro 3 a 0 no placar, dentro de casa, sendo a primeira vitória da história sobre o Flamengo, que é considerado um dos melhores times do país. Para um, o resultado foi gigantesco. Para outro, foi capaz de beirar o desespero.