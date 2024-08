Com nove desfalques, Tite esboça escalação do Flamengo para decisão na Libertadores

Tite encontra dificuldades para escalar o Flamengo diante do Bolívar, pela Libertadores (Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 16:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Na véspera da decisão das oitavas de final da Libertadores, Tite tem muita dor de cabeça para escalar o Flamengo diante do Bolívar. O comandante conta com nove desfalques no elenco entre lesionados e atletas preservados para a disputa do Mundial Sub-20.

O Rubro-Negro não conta com Viña e Cebolinha na temporada por conta de contusões mais graves e que foram necessárias cirurgias. Por outro lado, Pedro, Arrascaeta, Gabigol e Wesley sofrem com problemas musculares.

O volante Allan possui uma condição chamada "traços falcêmicos", o que o impede de atuar na altitude de La Paz. Por outro lado, Matheus Gonçalves e Shola permaneceram no Rio de Janeiro visando a final do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos.

Com isso, Tite deve escalar o Flamengo com Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e De La Cruz; Luiz Araújo e Carlinhos. O técnico contará apenas com oito jogadores de linha no banco de reservas.

Dentre os nomes mais conhecidos como opção estão Bruno Henrique, Victor Hugo, Lorran e David Luiz. O treinador precisou recorrer a diversos nomes da base para compor o elenco em caso de necessidade.