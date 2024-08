Marcos Alonso e Enzo Díaz podem ser opções para a lateral esquerda do Flamengo







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu Matías Viña pelo restante da temporada, após o jogador sofrer ruptura no ligamento cruzado. O lateral-esquerdo saiu lesionado na partida de domingo (11), contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Viña disputava a posição com Ayrton Lucas - que também já sofreu com lesões neste ano -, após chegar ao clube em janeiro como uma das principais contratações para a temporada. Assim, o único reserva à disposição é o jovem Carbone, que atuou na função durante a pré-temporada. Por isso, o Lance! lista cinco opções no mercado para o Flamengo substitir Viña.

ALEX SANDRO

Após nove temporadas na Juventus, da Itália, Alex Sandro deixou a Velha Senhora e está livre no mercado. Aos 33 anos, o jogador fez 40 partidas pela Seleção Brasileira e esteve na Copa do Mundo de 2022, sob o comando por Tite. Recentemente, foi especulado no São Paulo, mas a preferência do jogador seria seguir na Europa. Por isso, a negociação é considerada difícil.

Alex Sandro em ação pela Juventus (Foto: AFP)

BERNARDO

Brasileiro de 29 anos, Bernardo está há oito anos na Europa e é pouco conhecido do público do país. Após deixar o Red Bull Brasil para se juntar ao Salzburg - filial da Áustria -, chegou ao RB Leipizg. Teve passagem pelo Brighton, da Inglaterra, e atualmente atua no Bochum, da Alemanha. Alto e de bom porte físico, o lateral tem boas valências defensivas e ajudaria na bola aérea, problema constante do Flamengo em 2024.

Bernardo é destaque do Bochum e seria boa opção para o Flamengo substituir Matías Viña (Foto: Divulgação / Bochum)

ENZO DÍAS

Titular do River Plate, Enzo Díaz é um dos principais nomes da posição na América do Sul. Tem como principal caracterísitca o desempenho defensivo, principalmente com desarmes, mas apresenta bom passe e velocidade. No entanto, negociar com os "Milionários" seria difícil, pois é um rival direto na Libertadores.

Enzo Días em ação pelo River Plate (Foto: Reprodução / Instagram Enzo Díaz)

MARCOS ALONSO

Opção mais "exótica" da lista, Marcos Alonso fez sucesso atuando por Chelsea e, mais recentemente, Barcelona. Revelado pelo Real Madrid, o espanhol está livre no mercado após deixar o clube da catalunha e seria opção experiente para substituir Matías Viña.

Marcos Alonso em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

GABRIEL FUENTES

Nome menos conhecido dos cinco citados, Gabriel Fuentes tem 27 anos e atua pelo Junior Barranquilla, da Colômbia. Forte ofensivamente, já participou de gol e assistência nesta edição da Libertadores, além de ter bom tempo de desarme e velocidade. Pouco construtor, é um lateral de agredir o fundo de campo e invadir a área adversária.